Verkaufsoffener Sonntag

Am 04.05.2025 präsentieren die Eislinger Selbstständigen von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr Eislingen in Aktion zum Verkaufsoffenen Sonntag. 26 Firmen beteiligen sich an diesem Sonntag.

Die Eislinger Autohäuser präsentieren Fahrzeuge der aktuellen Modellreihen am Freimannkreisel und in der Hauptstraße. Die Eislinger Feuerwehr und das DRK präsentieren ihre Fahrzeuge auf dem Rathausvorplatz und sind fester Bestandteil der Verkaufsoffenen Sonntage.

Aktionsbühne

Auf der Aktionsbühne in der Hauptstraße werden neben den Modenschauen von Fischer+Stegmaier und Mode Canestrini auch erstmals eine Modenschau der Brautschmiede aus Eislingen zu sehen sein. Die Moderation auf der Aktionsbühne übernimmt Oliver Marzian. Den musikalischen Teil an der Aktionsbühne wird, wie auch im letzten Herbst von 'Nina & the Wayfarers' gestaltet.

Flohmarkt

Traditionell wird der Flohmarkt seine Pforten in der Ebertstraße/Kirchstraße öffnen. Anfragen für Standplätze auf dem Flohmarkt werden von der Agentur Weickmann Tel. 07121/4100470 entgegengenommen.

Essen und Trinken

Die Versorgung mit Speisen wird die Firma Russ übernehmen. Für Getränke sorgen die Mitglieder der Eislinger Feuerwehr. Weitere Fastfood-Stände werden für das Wohl der Besucher sorgen.

Highlight für Kinder

Als fester Programmpunkt hat sich das Kasperletheater seit einiger Zeit etabliert. Es zieht Besucher jeden Alters in seinen Bann.

Straßensperrungen

Die Stadt Eislingen und die Eislinger Selbstständigen nehmen die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sehr ernst. Aufgrund der schrecklichen Vorkommnisse der letzten Zeit werden an den Eingangsstraße Fahrzeugsperren errichtet, sodass ab 11:00 Uhr kein Fahrzeugverkehr im Bereich des Verkaufsoffenen Sonntags mehr möglich ist. Die Sperren müssen angemietet werden. Wegen der kurzfristigen Entscheidung zur Aufstellung ist die Stadt Eislingen den Selbstständigen für dieses Mal großzügig entgegengekommen.