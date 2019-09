Verkehrssicherheitstage

Kostenloser Eintritt für alle Erstklässler in die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Sicherheit im Straßenverkehr macht Spaß: Am 21. und 22. September 2019 trainieren Abc-Schützen zusammen mit dem Kinderwelt-Maskottchen Ravo den sicheren Weg zur Schule. Bei den Verkehrssicherheitstagen in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wartet auf die kleinen und großen Besucher ein abwechslungsreiches und zugleich lehrreiches Programm. Zudem dürfen sich alle Erstklässler über einen freien Eintritt in die Indoor-Erlebniswelt freuen. Alle Infos zur Veranstaltung findet ihr unter www.ravensburger-kinderwelt.de