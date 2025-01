Verlag oder Self-Publishing

So veröffentlichen Sie Ihr eigenes Buch

Roman, Kurzgeschichte oder Sachbuch. Wer schreibt, will in der Regel auch veröffentlichen. Natürlich bei einem Verlag! Aber wie findet man den? Und warum werden so viele Manuskripte abgelehnt? Das sogenannte "Self-Publishing" ist eine Alternative. Aber wie funktioniert das, und ist mein Manuskript für diesen Weg geeignet?

Wolfgang Tischer von literaturcafe.de zeigt, welche Wege es gibt, eigene Texte zu veröffentlichen und wie sie funktionieren. Wo bekomme ich seriöse Unterstützung beim Selbermachen und vor welchen Wegen sollte man definitiv Abstand nehmen?

Ein Ein- und Überblick übers Veröffentlichen und die Buchbranche, bei dem die Möglichkeit besteht, eigene Texte dahingehend zu prüfen, ob eine Veröffentlichung lohnt oder möglich ist.