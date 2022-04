Der Krieg in der Ukraine dauert an, die Menschen dort sind auf Hilfe angewiesen. Die Stuttgarter Organisation STELP hilft seit Beginn des Krieges dort, wo die Not am größten ist –

mit Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und Freiwilligen vor Ort. Mitglieder des Staatsopernchors möchten mit Ihrer Hilfe diese Initiative bei einem Benefizkonzert in der Johanneskirche am Feuersee unterstützen. Dabei erklingen Klassiker der geistlichen Musik von Mozart und Mendelssohn genauso wie Höhepunkte der Opernliteratur von Verdi oder Mascagni. Im Mittelpunkt dabei: Felix Mendelssohns ergreifende Luther-Vertonung Verleih uns Frieden gnädiglich. Ein Konzert der Evangelischen Kirchengemeinde Stuttgart West in Kooperation mit Mitgliedern des Staatsopernchors Stuttgart

Musikalische Leitung: Manuel Pujol

Klavier: Bernhard Moncado

Sänger*innen des Staatsopernchors Stuttgart

Mit einem Wortbeitrag von Pfarrer Christoph Dinkel