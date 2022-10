Verleihung der Ehrengabe der deutschen Schillerstiftung von 1859

Verliehen werden die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung von 1859 und die Christian Ferber-Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung von 1859. Seit über 150 Jahren zeichnet die Deutsche Schillerstiftung von 1859 besondere schriftstellerische Leistungen aus.

Die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung von 1859 geht 2022 an die Lyrikerin und Lektorin Kerstin Becker. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. In der Begründung der Jury heißt es: "Kerstin Beckers Ton ist oft direkt, mitunter geradezu hart, illusionslos zeichnet sie Miniaturen aus dem beschädigten Leben. Die poetische Perspektive, mit der sie Alltagsskizzen und Erinnerungsfetzen fasst, lässt an Lyriker wie Franz Fühmann und Wolfgang Hil-big denken, mit denen sie nicht nur die ostdeutsche Herkunft teilt."

Bereits im Juni wurde eine erste Ehrengabe 2022 der Deutschen Schillerstiftung von 1859 verliehen – sie ging an Julia Schoch.