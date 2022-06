Verleihung des 3. Südwestdeutschen Kunstpreises

Creatures – Tierische Welten

Seit 2018 schreibt die Stiftung Kreissparkasse EsslingenNürtingen anknüpfend an ihre lange Kunstpreistradition den südwestdeutschen Kunstpreis als einen der höchst dotierten Sparkassenkunstpreise in Deutschland aus. Im zweijährigen Turnus werden Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg dazu eingeladen, zu unterschiedlichen Themen aus Kultur und Gesellschaft Werke einzureichen. Eine Fachjury stellt aus den Wettbewerbsbeiträgen eine Ausstellung zusammen und bestimmt die Gewinnerin oder den Gewinner des Haupt- und Förderpreises. Über den Publikumspreis stimmen die Besucherinnen und Besucher bei der Eröffnung der Ausstellung ab.

Nachdem sich die letzten Ausschreibungen mit Porträt bzw. Pop-Art beschäftigten, rückt der 3. südwestdeutsche Kunstpreis das Tier in den Fokus der künstlerischen Aufmerksamkeit. Killen oder Kuscheln? Das wechselvolle Verhältnis von Mensch und Tier prägt unsere Kultur seit Ihren Anfängen: zwischen furchteinflößendem Wildtier und treuem Begleiter, zwischen aussterbender Spezies und angesagtem Lifestyle-Accessoire. Auch in der Kunst begleitet das Tier den Menschen von Beginn an. Die ersten Artefakte vor 40.000 Jahren, z. B. das Mammut aus dem Lohnetal oder die Höhlenmalereien von Lascaux, waren Tierdarstellungen. Ab da begegnen uns Tiere durch die gesamte Kunstgeschichte bis zur Kunst der Moderne und der Gegenwart: Prominente Beispiele sind etwa der Expressionist Franz Marc, der Anfang des 20. Jahrhunderts das Tier zu seinem großen Thema machte oder an Damian Hirst, der am Ende des Jahrhunderts mit seinem in Formaldehyd eingelegten Hai die Kunstwelt in Aufruhr versetzte. Wie nun geht die aktuelle Kunst mit dem Tier und seinem vielschichtigen Verhältnis zum Menschen um? Der 3. südwestdeutsche Kunstpreis lädt unter dem Motto „Creatures – Tierische Welten“ Künstlerinnen und Künstler dazu ein, Werke zu diesem Themenkomplex einzureichen und Einblicke in ihre „tierischen“ Bilderwelten zu geben.