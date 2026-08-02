Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagefindet die Verleihung des Baden-Württembergischen Verlagspreises statt - Ein herausragender unabhängiger Verlag wird gefeiert.

Alle zwei Jahre verleiht das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst den mit 12.500 Euro dotierten Verlagspreis des Landes Baden-Württemberg. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen unabhängiger Verlage mit einem besonderen literarischen Schwerpunkt, und die Verleihung erfolgt meist im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtage – diesmal in Bad Mergentheim.

Das passt besonders gut, findet hier doch seit 2017 alljährlich im November die Winterlese statt, der Büchermarkt unabhängiger Verlage, ausgerichtet von der Reihe Literatur allerorten und der Stadt. Ehemalige Preisträger wie der Konkursbuch Verlag, der Diwan Hörbuchverlag oder der Kunstanstifter Verlag sowie die Edition Converso waren alle schon beider Winterlese zu Gast.

Wer 2026 bei einem feierlichen Festakt im frisch sanierten Lokschuppen ausgezeichnet wird, weiß die Jury allein. Was Sie erwartet: ein in jeder Hinsicht ganz ausgezeichneter Verlag, eine Lesung, Musik und, so gehört es sich!, ein Empfang.

In Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und der Continentale Landesdirektion Roger Müller.