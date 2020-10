Verleihung des Christian-Wagner-Preises 2020

Den 15. Christian-Wagner-Preis für zeitgenössische Lyrik, dotiert mit 10.000 €, erhält die Lyrikerin und Schriftstellerin Esther Kinsky. Dies hat die Jury, bestehend aus Astrid Braun (Stuttgart), Martin Bruch (Freiburg), Dorit Krusche (Marbach), Henning Ziebritzki (Tübingen) und Martin Zingg (Basel) einstimmig beschlossen und wie folgt begründet:

"Für ihr lyrisches Gesamtwerk und insbesondere ihren Gedichtband Schiefern wird Esther Kinsky der Christian-Wagner-Preis 2020 zugesprochen. Durch ihre vorhergehenden Gedichtbände angebahnt und vorbereitet, findet Kinsky in Schiefern zu einer konzeptionellen Erkundung der Natur durch Sprache im Geist Christian Wagners. Ihre lyrische Reise auf die Slate Islands (Schottland) ist eine umfassende Lektüre des Schiefers, der dort über Jahrhunderte abgebaut wurde. Kinskys Gedichte und kurze Prosastücke erschließen dieses Gelände als Natur, die in ihrer Wahrnehmung auch existentielle Dimensionen wie Zeit und Erinnerung, Schönheit und Sozialität aufweist. Schiefern ist das gelungene Beispiel für einen Gedichtband, dessen Autorin in großartiger Genauigkeit und Formenvielfalt abbildet, was sie sprachlich entdeckt hat."

Die Laudatio hält Dr. Henning Ziebritzki (Verlagslektor, Tübingen).

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung wird durch den Tübinger Cellisten/E-Cellisten Fried Dähn gestaltet.

Hinweis: Am Sonntag, 22. November, findet um 11.15 Uhr im Christian-Wagner-Haus in Warmbronn eine Autorenlesung mit der Christian-Wagner-Preisträgerin 2020, Esther Kinsky, statt.