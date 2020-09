Verleihung des "Gottlob-Haag-Ehrenring"

Am 25.10.1926 wurde Gottlob Haag in Wildentierbach geboren und welches Datum bietet sich besser an als der 25. Oktober um den "Gottlob Haag-Ring" für besondere Verdienste um die Kultur in der Region Hohenlohe, Tauber- u. Main-Franken in einer kleinen Feierstunde weiterzugeben.

Helmut Frauenberger entwarf und stiftete einen Ring, mit dem er Gottlob Haag und sein Werk ehren wollte. Der Gottlob-Haag-Ring ist als Wanderring gedacht, die Auszeichnung wird von einem Preisträger zum nächsten weitergereicht. Der Ring soll immer wieder an Gottlob Haag erinnern und Kulturschaffende dieser Region aus allen Bereichen „ … ermutigen, der jeweils eigenen Schöpferkraft zu vertrauen.“

Aktueller Preisträger ist der Rothenburger Filmemacher Thilo Pohle, der 2016 zusammen mit seinem Filmteam den Ring vom Autor und Mundartlyriker Manfred Kern erhielt.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Thilo Pohle den Ring weitergeben. Verraten sei nur so viel, dass der Ring aus dem bayerischen Franken wieder zurück nach Hohenlohe wandert….