Verleihung des Schillerpreises an Herrn Saša Stanišić

Zum 200. Geburtstag Friedrich Schillers im Jahr 1959 wurde erstmals der Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar verliehen. Seither wurde mit ihm im zweijährigen Turnus jeweils eine hervorragende Arbeit auf dem Gebiet der Landeskunde von Württemberg gewürdigt. Aus Anlass des Schillerjahres 2009 hat der Gemeinderat die Kriterien für die Verleihung des Schillerpreises erweitert. Er geht künftig an Persönlichkeiten, die in ihrem Leben oder Wirken der Denktradition Friedrich Schillers verpflichtet sind. Besonders preiswürdig ist der Einsatz für einen ethisch verantwortbaren Freiheitsbegriff im Sinne des Dichters, sei es in der Politik, der Kunst, den Geistes- und Sozialwissenschaften oder den Naturwissenschaften.

Der Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar wird dieses Mal an den Schriftsteller Saša Stanišić verliehen. Weitere Informationen können Sie der beigefügten Pressemitteilung entnehmen.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 10. November 2021, dem 262. Geburtstag Friedrich Schillers, in einem Festakt in der Stadthalle Schillerhöhe von Bürgermeister Jan Trost überreicht.