Olivia Trummer

Der Jazz-Preis Baden-Württemberg geht 2019 an Olivia Trummer. Die Jury lobt die Frische der in Stuttgart geborenen und in Berlin lebenden Pianistin und Sängerin, ihr genuines Jazzspiel und ihren ausdrucksstarken Gesang.

Nach einer Laudatio und der Verleihung des Preises an Olivia Trummer findet das Preisträgerkonzert statt.