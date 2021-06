Verliebt in Lotte – Theaterstück mit Liedern nach Goethes Werther von Carsten Golbeck ist die erste Eigenproduktion der Theatersaison 2021 am Toppler Theater. Die Uraufführung des eigens für das Toppler Theater geschriebenen Theaterstückes ist am 23. Juni. Das Dreipersonenstück wird anschließend an insgesamt 21 Spieltagen gezeigt, bis zum 18. Juli. Regie führt erneut Thomas Helmut Heep, der 2019 schon erfolgreich „Tschick“ auf der Toppler-Bühne inszenierte.

Johann kommt nach Wetzlar, um dort seine erste Stelle als Jurist anzutreten. Vorübergehend findet er ein Zimmer im Gasthaus ‚Zum Amtmann‘, das von der schönen Lotte geleitet wird. Kaum eingezogen, stellt er fest, dass er dort nicht alleine lebt: der junge Werther vegetiert dort heimlich vor sich hin, in grenzenloser, überschäumender Liebe zu Lotte entbrannt. Auch die Androhung juristischer Konsequenzen beeindrucken den Verliebten nicht – er bleibt! Der spröde, liebesunwillige Johann spürt, wie er in seinem eigenen Zimmer an Boden verliert. Als Lotte erscheint, verstricken sich die drei in eine stürmische Menage à trois – doch am nächsten Morgen ist für die drei nichts mehr wie es war oder sein sollte…

Autor: Carsten Golbeck

Musik: Dominik Walenciak

Regie: Thomas Helmut Heep

Bühne und Kostümbild: Maira Bieler

Darsteller: Lucille-Mareen Mayr, Rudolf Klein und Moritz Carl Winklmayr