»Verlorene« - Deutschlandpremiere in Heilbronn

× Erweitern Foto: W-film / Bernhard Keller Verlorene Maria Dragus (Maria) und anna Bachmann (Hannah)

Unmittelbar nach der Gründung der FilmCommission Heilbronn-Franken/Ostalb Anfang 2017 trafen die Projektanfragen ein. Darunter auch die MFG-geförderte Kinofilmproduktion »Verlorene« der Produzenten Max Frauenknecht und Benedikt Böllhoff (Viafilm, München) nach Buch und Regie von Felix Hassenfratz. In diesem intensiven Kino-Debüt widmet sich Felix Hassenfratz dem Tabu-Thema Missbrauch und erzählt von der Sehnsucht nach Liebe gegen alle Vernunft. Besetzt mit einem starken Ensemble aus Maria Dragus, Neuentdeckung Anna Bachmann, Clemens Schick und Enno Trebs. Am 10. Januar findet die Baden-Württemberg-Premiere im Kinostar Arthaus in Heilbronn statt. Im Anschluss wird es ein Filmgespräch mit Felix Hassenfratz, dem Filmteam und der Darstellerin Anna Weinknecht geben.

Film-Premiere »Verlorene«, Do. 10. Januar, 19.30 UhrKinostar Arthaus, Heilbronn

MORITZ verlost 2x2 Kino Gutscheine. www.moritz.de/Verlosungen (bis 14. Januar)