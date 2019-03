Das Familiendrama Verlorene feierte seine Weltpremiere auf der Berlinale 2018 in der Perspektive Deutsches Kino. In seinem intensiven Kino-Debüt widmet sich Felix Hassenfratz dem Tabu-Thema Missbrauch und erzählt von der Sehnsucht nach Liebe gegen alle Vernunft. Ein glaubwürdiger und sensibler Beitrag zur Debatte um sexualisierte Gewalt. Besetzt mit einem starken Ensemble aus Maria Dragus, Neuentdeckung Anna Bachmann, Clemens Schick und Enno Trebs. Gewinner Bester Debütspielfilm in Biberach und MFG-Star in Baden-Baden und viele mehr.

Übrigens: Anne Weinknecht gehörte 2017 zum Ensemble der Freilichtspiele, dort trat sie in "Brenz 1548" sowie in der Revue "Blue Moon - unter dem blauen Mond" auf.