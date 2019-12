Verlust der Vielfalt

Was ist (nicht) bekannt über das Ausmaß des Artenschwundes? Der zunehmende Artenverlust ist offensichtlich. Doch ist lediglich die Spitze eines riesigen Eisberges sichtbar? Nur schrittweise können wissenschaftlich verifizierte Zahlen zur Entwicklung der Arten gewonnen werden. So war es zum Beispiel keine wissenschaftliche Forschungseinrichtung, sondern ein engagierter Verein in Krefeld, der das Insektensterben in Deutschland erstmals registriert hat. Doch wie kann es gelingen, standardisiert und umfassend Daten zu verschiedenen Arten zu erfassen? Welche technischen Möglichkeiten existieren heute, um automatisiert Daten zur Artenvielfalt zu registrieren? Und welche Rolle können ehrenamtliche Naturfreunde spielen?

Prof. Dr. Wolfgang Wägele leitete von 2004 bis Juli 2019 das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Artenvielfalt der Erde zu erforschen und zu erklären. Wägele ist maßgeblich an der Entwicklung eines Zentrums für Biodiversitäts-Monitoring beteiligt.