Vermeer - Die Blockbuster

Dokumentarfilm, OmdU

Großbritannien 2023

Regie: David Bickerstaff

Laufzeit: 90 min.

FSK ab 0

Jan Vermeer (1632-1675) ist einer der bekanntesten holländischen Maler des Barocks. Er wirkte in der Epoche des Goldenen Zeitalters der Niederlande, in der sich das Land in einer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Blütezeit befand. Mit lediglich 37 bekannten Bildern ist sein Gesamtwerk recht klein, nichtsdestotrotz ist das von ihm geschaffene Werk weltweit hoch anerkannt.

Im Frühjahr 2023 öffnet das Rijksmuseum in Amsterdam seine Türen für die bislang größte Ausstellung von Vermeers Gemälden. Die Retrospektive präsentiert eine Reihe von Leihgaben aus aller Welt und versammelt Vermeers Meisterstücke, u.a. „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“, „Der Geograph“ (oben links), „Dienstmagd mit Milchkrug“ (oben rechts), „Straße in Delft“, „Briefschreiberin“, „Dienstmagd“ und „Frau mit Waage“.

Der Dokumentarfilm von David Bickerstaff lädt die ZuschauerInnen zu einer exklusiven, vom Direktor des Rijksmuseums und dem Kurator begleiteten Besichtigung der Ausstellung ein. Neben dem Zusammentragen seiner Werke haben das Rijksmuseum und das Mauritshuis in Den Haag Vermeers Kunst, seine künstlerischen Entscheidungen, die Ausgangspunkte für seine Bildkompositionen und die Entstehungsgeschichte seiner Gemälde intensiv erforscht und lassen uns an den Ergebnissen teilnehmen.