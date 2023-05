Fucking Bornholm

Polen 2022

Regie: Anna Kazejak

Besetzung: Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Grzegorz Damiecki, Jasmina Polak, …

Laufzeit: 99 min.

FSK n.v.

Der gemeinsame Kurzurlaub auf einem Campingplatz der dänischen Ostseeinsel Bornholm ist für sie Tradition geworden. Maja und Hubert reisen mit ihren zwei Jungs an und Dawid kommt mit seinem Sohn und seiner neuen, weit jüngeren Freundin, einer Psychologiestudentin. Alle freuen sich auf ein paar entspannte Tage am Strand. Doch dann hat es zwischen den pubertierenden Kindern bei der Übernachtung im Zelt anscheinend einen sexualisierten Übergriff gegeben. Während sich die anderen erst einmal nicht übermäßig sorgen, versucht Maja, richtig und adäquat zu reagieren und möchte nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Aus den unterschiedlichen Reaktionen entbrennt ein Zwist, dann ein handfester Konflikt, der sich im Verlauf der Zeit nicht mehr lediglich um den Auslöser dreht. Aufeinanderprallende Vorstellungen von Erziehung, der Umgang mit der Midlife-Krise und Eheprobleme treten an die Oberfläche. Die Fassade des bürgerlichen Lebens bricht spektakulär in sich zusammen und alle Beteiligten fragen sich, ob der sich offenbarende Konflikt nicht schon immer unter der Oberfläche schwelte…

Die polnische Regisseurin Anna Kazejak zeigt ein Bild der Generation um die 40 in einer Zeit, in der die altbekannten Muster nicht mehr gelten und Identifikationsfragen neu ausgehandelt werden müssen. Ihre aus der Sicht von Maja erzählte Geschichte lässt es an verbalem Schlagabtausch nicht fehlen. Das ist zum Teil dramatisch, zum Teil auch durchaus komisch.