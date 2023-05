Mamma Ante Portas

Frankreich 2021

Regie: Eric Lavaine

Besetzung: Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jé-rome Commandeur, Didier Flamand, …

Laufzeit: 85 min.

FSK ab 12 (Sexualität, Bedrohung, Sprache)

Die 75-jährige Jacqueline muss ihre Wohnung renovieren lassen. Da sie sie dafür räumen muss, quartiert sie sich kurzerhand „für ein paar Tage“ bei ihrer Tochter Carole und deren Mann Alain ein. Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, befinden sich die beiden doch gerade in einer Paartherapie, weil es in ihrer Ehe kriselt. Da sorgt die selbstbezogene, um nicht zu sagen ganz schön dreiste und rücksichtslose Mamma für mächtig Chaos. Ohne jedes Feingefühl blockiert sie das Bad, beschwert sich über die Wohungseinrichtung, räumt sie um, lamentiert über die Handhabung des TV-Geräts und verursacht am Esstisch eine nach der anderen Meinungsverschiedenheit über diese und jene Lebensgewohnheit des Paares.Auch dem vom Paartherapeuten verordneten Liebespiel zwischen Tochter und Schwiegersohn kommt sie immer wieder in die Quere. Währenddessen kommt der begriffsstutzige osteuropäische Handwerker in ihrer eigenen Wohnung nicht zu Potte und Jacqueline, die hier eigentlich mit ihrem späten Lebenspartner zusammenziehen wollte, kann nicht so bald zurück. Will sie auch gar nicht, denn bei ihrer Tochter gefällt es ihr eigentlich gar nicht mal so schlecht. So werden aus Tagen Wochen und aus Wochen Monate…

Eine bunte Mischung unterschiedlichster, höchst eigenwilliger Charaktere versammelt Regisseur und Drehbuchautor Eric Lavaine in seiner Komödie. Josiane Balasko in der Hauptrolle agiert mit beschwingter Komik und sichtlicher Spielfreude. Mit ironischer Leichtigkeit und ebenso trockenen wie subtilen Beobachtungen lotet Lavaine die familiären Bindungen und Beziehungen der Figuren untereinander gekonnt aus. Mit bissigen Kommentaren lässt er die Handelnden genüsslich ihre Finger in die Wunde des Gegenübers gleiten.