Deutschland 2022

Regie: Sonja Heiss

nach dem Roman von Joachim Meyerhoff

Besetzung: Devid Striesow, Arsseni Bultmann, Laura Tonke, Camille Loup Moltzen, Melin Rose, …

Laufzeit: 116 min.

FSK ab 12

Der siebenjährige Joachim kennt es nicht anders: Von jeher lebt er mit seiner Familie in einer Villa auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendklinik für körperlich und geistig Behinderte, deren Direktor sein Vater Richard ist. Joachim liebt seine Umgebung und die interessante Abwechslung, die ihm die BewohnerInnen tagtäglich ermöglichen. Hunderte PatientInnen geben ihm immer wieder die verschiedensten Rätsel auf. Langweilig wird es hier nie. Während sich der Vater um ihre psychische Genesung und das körperliche Wohlbefinden kümmert, organisiert Joachims Mutter den Alltag, hadert aber mit ihrer Rolle, zuerst noch mit Humor, dann langsam immer unwilliger. Eigentlich schon immer wollte sie in einem „normalen“ Umfeld leben. In der Ehe von Joachims Eltern steht es nicht zum Besten…

„Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Joachim Meyerhoff, in dem liebevoll und komisch von einer außergewöhnlichen Familie an einem außergewöhnlichen Ort erzählt wird. Regisseurin Sonja Heiss zeigt Joachim im Alter von 7, 16 und 25 Jahren. Mal außerordentlich skurril und lustig, dann wieder tieftraurig ist dieser Film über einen Jungen, der nachts am besten schläft, wenn er die Rufe der PatientInnen hört, der Blutsbrüderschaft mit einem Hund schließt und der der Liaison seines Vaters auf die Spur kommt. Es ist auch die Geschichte über einen faszinierenden Vater (hervorragend gespielt von Devid Striesow), der in der Theorie glänzt, in der Praxis aber versagt, voller Lebensfreude und doch nie richtig glücklich ist…