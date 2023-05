Kultur on Tour in „The Länd“: Myanmar-Bike

Ein Projekt der Studierendeninitiative Weitblick Freiburg e.V.

Dokumentarfilm

Myanmar 2021, OmeU

Regie: Jeanne Marie Hallacy

Laufzeit: 56 min.

FSK n.v.

PADAUK: MYANMAR SPRING zeichnet die Demokratiebewegung direkt nach dem Putsch bis zur brutalen Niederschlagung in Myanmar Anfang 2021 nach. MYANMAR SPRING nimmt die ZuschauerInnen mit auf die Straßen Myanmars in den aufregenden Tagen nach dem Militärputsch im Februar 2021. Nant, ein junger Demonstrant, der zum ersten Mal auf die Straße geht, lernt die Wahrheit über ein brutales Regime kennen, das seit Jahrzehnten Krieg gegen das eigene Volk führt. Der Film zeigt die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit der Menschen in Myanmar und die Opfer, die sie gebracht haben.