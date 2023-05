Die Rumba-Therapie

Frankreich 2022

Regie: Franck Dubosc

Besetzung: Franck Dubosc, Louna Espinosa, Marie Philomène Nga, Jean-Pierre Darroussin, …

Laufzeit: 103 min.

FSK ab 6 (Sprache)

Tony ist ein Einzelgänger, Kettenraucher, nicht unbedingt liebenswert und erst recht nicht glücklich. Vormittags arbeitet der langsam alternde Franzose als Schulbusfahrer, den Rest des Tages träumt er von grenzenloser Freiheit in Amerika. So hockt er in seiner Freizeit am liebsten in Jeans, Stiefeln und bei einer Flasche Bier vor dem Fernseher und schaut sich entsprechende Hollywoodfilme an. Bis ihn ein Herzinfarkt zwingt, seinen Lebensstil zu überdenken. Sich seiner Sterblichkeit bewusster denn je, nimmt er Kontakt zu seiner Ex-Frau Carmen auf, die er kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Maria vor rund 20 Jahren sitzen ließ. Er nimmt sich vor, dieser endlich zu begegnen, um gutzumachen, was schwer gutzumachen ist. Sie arbeitet inzwischen als Tanzlehrerin in Paris und da Tony zu feige ist, um sich zu erkennen zu geben, schreibt er sich kurzerhand unter falschem Namen für einen Rumba-Kurs bei ihr ein. Doch Maria ist bei ihren SchülerInnen anspruchsvoll. Nicht jede/r eignet sich schließlich zur Teilnahme. Man muss schon Talent mitbringen. Mit seiner Nachbarin Fanny trainiert Tony also von nun an Tag und Nacht, um tanzend Marias Herz zu gewinnen. Darüber hinaus hat die gebürtige Afrikanerin alle Hände voll zu tun, um Tony klug und pragmatisch von seinen Vorurteilen zu befreien – alles im Wiegeschritt, versteht sich…

Feurige Rhythmen und französischer Humor versprechen gute Unterhaltung. Regisseur Franck Dubosc (in Frankreich ein bekannter Comedian und Schauspieler) hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Hauptrolle übernommen. Er stellt sich in seinem Film aber nicht allzusehr in den Mittelpunkt, sondern hat eine ganze Reihe witziger Nebenfiguren erdacht, mit denen er die Handlung belebt und vorantreibt.

Eine schöne Vater-Tochter-Geschichte für Tanzfans, aber auch für eingefleischte Nicht-Tänzer.