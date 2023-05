Munay tanzt - Eine besondere Reise

am 26.04. zu Gast: Munay und Regisseur Mario Kanzinger

Dokumentarfilm

Deutschland 2022

Regie: Mario Kanzinger

Laufzeit: 114 min.

FSK ab 0

Die 75-jährige Munay war 27 Jahre lang im idyllischen Schwarzwald zu Hause, hat hier mit ihrer Freundin ein kleines Seminarhaus geführt. Fasten- und Yogakurse, Kräuterwanderungen und vieles andere boten die beiden ihren Gästen an. Doch eines Tages trifft Munay die Entscheidung, alles zurückzulassen und sich auf Wanderschaft zu begeben, denn wenn nicht jetzt, wann dann? Erzählt hatte sie anfangs niemandem von ihrem Plan, denn kritische Einwände hätten sie nur irritiert. Und so startet sie im Mai 2021 ihre Wanderung in Konstanz, dem äußersten Zipfel im Süden. Mehr als 1500 Kilometer will sie bis nach Flensburg wandern, ausgerüstet lediglich mit einem Rucksack mit dem Nötigsten und einem Zelt, in dem sie mal hier, mal dort übernachten kann. Unterwegs trifft sie Menschen, mit denen sie ins Gespräch kommt. Noch wichtiger als das ist ihr aber der Gemütszustand, in den ihre heißgeliebte Natur sie zu versetzen versteht. Da könnte sie hin und wieder auch mal einen Baum umarmen…

Der süd-badener Dokumentarfilmer Mario Kanzinger hat Munay tageweise begleitet und diese Etappen mit der Kamera festgehalten. Bilder aus dem Handy-Tagebuch von ihr selbst ergänzen seine. Der daraus entstandene Dokumentarfilm zeigt authentisch die emotionalen Höhen und Tiefen ihres Weges durch Deutschland und zu sich selbst. Es geht um den Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben – auch in fortgeschrittenem Alter. Keine Angst zu haben, vor niemandem und nichts, auch nicht vor immer kürzer werdender Zukunft. Den Geist und das Gemüt bewegen.

Ein Roadmovie der besonderen Art.