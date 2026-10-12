"Vermisstenschicksal nach 47 Jahren geklärt"

Der 2. Weltkrieg mit allen seinen Schrecken und unsäglichem Leid hat auch viele ungeklärte Vermisstenschicksale hinterlassen.

Auch lange nach dem Krieg haben sich über private Initiativen viele Schicksale klären lassen. Eines davon war die des 19-jährigen Fliegers Hubertus Hack, abgestürzt im April 1944 auf Plüderhäuser Gemarkung. Karl Grohmann aus Urbach, pensionierter Kriminalhauptkommissar, war einer der Hauptbeteiligten bei der Suche und Bergung des Flugzeugs im Jahr 1991 und letztendlich der Klärung dieses Fliegerschicksals. Er berichtet über die Suche und Ausgrabungen, die Methodik und Unterstützung durch Behörden und Personen.