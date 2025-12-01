VermiXed nochmal mit DJ Ralf

VermiXed nochmal ist eine Reise durch unterschiedliche Musikgenres auf die Euch DJ Ralf mitnehmen möchte.

Für seinen abwechslungsreichen und erfrischenden Mix, beginnend bei den 80ern, über die 90er bis hin zu den aktuellen Charts ist er stets auf der Suche nach alten und neuen tanzbaren Kostbarkeiten aus der vielfältigen Welt der Musik.

Frei nach der Band Hiss: “Du bist jung oder alt, reich oder pleite, Moslem oder Christ, Hindu oder Heide, grün oder blau, schwarz oder weiß, was ist gut für den Körper für die Seele und den Geist, DER TANZ….”