VermiXed nochmal mit DJ Ralf

VermiXed nochmal ist eine Reise durch unterschiedliche Musikgenres auf die Euch DJ Ralf mitnehmen möchte.

Neben dem für die Belinda bekannten Rock, hat er #Breakbeats, #Grunge, #Mittelalter-Rock, #Nu Metal, #Pop, #Reggae, #Techno, #NewWave, HipHop, Deutsch-Rock/Pop und sogar französische Songs mit im Gepäck.

Für seinen abwechslungsreichen und erfrischenden Mix, beginnend bei den 80ern, über die 90er bis hin zu den aktuellen Charts ist er stets auf der Suche nach alten und neuen tanzbaren Kostbarkeiten aus der vielfältigen Welt der Musik.