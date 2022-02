Vernetzungen: Von Baisingen in die Welt

In Baisingen vollzogen sich im 19. Jahrhundert große Veränderungen hinsichtlich der Emanzipation, der Mobilität und des sozialen Aufstiegs der jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner, zugleich war es aber auch eine Zeit des Antisemitismus, sichtbar im Pogrom von 1848.

Die Sonderausstellung zeigt vom 21. November 2021 bis 27. März 2022 Inventuren und Teilungen aus dem Baisinger Ortsarchiv. Dies sind Besitzstandsauflistungen, welche vor allem bei Heiraten und Todesfällen erstellt wurden. Vor kurzem erst verzeichnet und erschlossen, geben sie Auskunft über persönliche Verflechtungen und Beziehungen zu anderen Orten: In Württemberg und in Deutschland, aber auch in Europa und nach Amerika. Die Ausstellung findet anlässlich des Jubiläums 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum statt. Die Ausstellung ist immer sonntags 14-16 Uhr geöffnet und nach Vereinbarung. Es gilt die 2 G-Regel.

Wann:

Jede Woche sonntags

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

im Zeitraum vom 21.11.2021 bis zum 27.03.2022

Wo:, Kaiserstraße 59a, Baisingen

Veranstalter: Gedenkstätte Synagoge Baisingen, Stadtverwaltung: Stadtarchiv und Museen