Farbstarke Aquarelle, erstellt mit den unterschiedlichsten Farben und Medien, werden von der Künstlerin Andrea Eisenhut aus Holzmaden präsentiert. Seit 2002 malt sie Aquarell.

Sie entwickelt sich autodidaktisch in einer Malgruppe und auf Seminaren bei Ekkehardt Hofmann weiter. Motive findet sie in der Natur, in Landschaften, in Bauwerken und der Technik. Die ausdrucksstarken Bilder werden durch die Vielseitigkeit der Aquarellmalerei spannungsgeladen und interessant.