VERNISSAGE »Blumen Gurken Tafelgäste« – Lia Darjes

Wir freuen uns, Sie herzlich zur Vernissage der Ausstellung „LIA DARjES – Blumen Gurken Tafelgäste“ einzuladen.

Lia Darjes erlangte Bekanntheit durch ihre Serie „Tempora Morte“, in der sie das schlichte Warenangebot improvisierter Marktstände in Kaliningrad in beeindruckende Stillleben verwandelt.

In einem Day-for-Night-Stil, der Unterbelichtung und Blitzlicht kombiniert, entstehen barock anmutende Szenen mit Himbeeren in Plastikbechern und Fischen auf Zeitungspapier.

Ihre neueste Arbeit „Plates I-XXXI“ hingegen entstand meist in der realen Nacht und mit Bewegungsmeldern, wobei Tiere aus dem heimischen Garten – von Waschbären bis Eichhörnchen – die gedeckten Tische erobern.

Mit ihrer zeitgenössischen dokumentarischen Fotografie würdigt Darjes die Meister der Stillleben des 17. Jahrhunderts und bringt sie in die Gegenwart des Plastikzeitalters, wobei sie sowohl ästhetisch als auch technisch überzeugt.