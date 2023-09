Vernissage „Aufruhr und Pflanzenpower"

Die Ausstellung „Aufruhr und Pflanzenpower“ vereint zwei typische Techniken der Haller Künstlerin. In ihren Collagen bearbeitet sie Ansichtskarten, Prospekte und Fotos mit Schere, Klebstoff und Acrylfarbe.

So kontrastiert und verbindet sie Motive Schwäbisch Haller Ansichten zu teils aufrührerischen, teils poetischen, teils traumähnlichen Szenarien. Die zweite Technik sind transparente Papierschichtungen in Form kreisender Pflanzenmotive aus Wald, Knospen und Ranken, die sie speziell für die großen Scheiben des Hauses der Bildung geschaffen hat. Hierfür hat sie Tischtuchpapier zu 18 Lagen gefaltet, geschnitten, geöffnet und die drei verbliebenen Schichten leicht versetzt, sodass gegen das Licht verschiedene Helligkeitswerte entstehen. In „Aufruhr und Pflanzenpower“ werden Kultur und Natur aufgewirbelt und neu gemischt.