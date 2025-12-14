Vernissage „Malerei und Heimatverlust“

die Gleis1-Galerie im Bahnhof Waldenburg eröffnet die Ausstellung von Prof. Naser Sawaby aus Gaildorf. Der Künstler zeigt Werke, die seine afghanische Herkunft ebenso widerspiegeln wie seine Eindrücke aus drei Jahren in Deutschland.

Sawaby beschreibt seine Malerei so:

„Meine Malerei verbindet den Geist des Ostens mit dem des Westens. In dieser Begegnung entsteht ein neuer Raum – offen, träumerisch, grenzenlos. Ich lade die Betrachter ein, frei zu sehen und die Bilder mit ihrer eigenen Vorstellung zu vollenden. Denn wahre Kunst geschieht im Moment des Sehens – dort, wo Werk und Blick sich begegnen. Darum tragen meine Werke keine Titel. Ein Name würde den Blick lenken – doch ich wünsche mir, dass jeder seinen eigenen Weg in das Bild findet und seine eigene Geschichte erzählt. Kunst ist für mich ein stiller Ort der Freiheit – fern vom Lärm der Welt, wo wir wieder spüren, was es heißt, einfach zu sein.“

In seiner Rezension über Sawabys Ausstellung im Gaildorfer Rathaus schrieb Ralf Snurawa in der Südwestpresse treffend: „Heimatverlust mit Malen ausgleichen“. Er erläuterte dabei die Entstehung der Aquarell- und Acrylarbeiten, auf denen Motive, Tiere und Objekte aus beiden Welten – Afghanistan und Deutschland – sichtbar werden.

Zuletzt zeigte die Gleis1-Galerie Aquarelle des Künstlers Akbar Sharifi aus Kabul. Mit Sawabys Ausstellung wird der Dialog zwischen Kulturen und künstlerischen Ausdrucksformen nun fortgesetzt.

Geplant sind ein authentischer musikalischer Beitrag sowie ein Grußwort von Sadiq Zartila (Schwäbisch Hall) vom Landesflüchtlingsrat Baden-Württemberg.

Die Begrüßung und das Gespräch führt Hans Graef, Vorstand Gleis1.