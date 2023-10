Vernissage: „Oh Gott, diese Frauen"

Um die Wichtigkeit der Frauen in der Kirche deutlich zu machen, wurde diese Wander-Ausstellung konzipiert, die im November und Dezember in Schwäbisch Hall an verschiedenen Orten zu sehen sein wird.

70 Porträts lassen bekannte und weniger bekannte Frauen aus der Bibel lebendig werden. Im gleichnamigen Buch haben 10 Theologinnen aus der Region passende Texte zu den farbmächtigen Bildern verfasst. Weder die Bibel noch die (Ur)kirche ist ohne Frauen denkbar. Die Herausgeberin und Künstlerin Maria Viktoria Heinrich, von der alle 70 Frauenbilder stammen, geht auf die Hintergründe und die Motivation zur Entstehung der Werke ein.

Während der Ausstellung werden weitere Veranstaltungen stattfinden. Näheres auf unserer Homepage oder unter www.gott-diesefrauen.drs.de

Referentin: Maria Viktoria Heinrich