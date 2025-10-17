Vernissage: 25 Jahre Künstlergruppe Tausendgrün

Das Atelier tausendgrün feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass werden Bilder der über 30 Künstler*innen in den Fluren der VHS gezeigt.

Das Atelier für Menschen mit Behinderung, dessen Name aus dem Gedicht „Frühling“ von Rose Ausländer stammt, steht schon viele Jahre mit der Volkshochschule in enger Verbindung. 2015 fand die Ausstellung „Farbenklang“ großen Anklang und seit 12 Jahren findet regelmäßig ein gemeinsamer Inklusionskurs in den Räumen der VHS statt, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten.

Wie die meisten Künstler*innen unserer Zeit machen auch unsere Künstler*innen innere Dialoge und Gefühlswelten auf Leinwand oder Papier sichtbar, vor allem, wenn sie sich nicht verbal mitteilen können. Darüber hinaus arbeiten die Künstler*innen ohne Blick auf den Kunstmarkt und einen möglichen Käufer. Ihre Werke entstehen im Hier und Jetzt auf den jeweiligen gewünschten Untergründen oder Formaten. Diese „Unschuld“ ist für den Betrachter oft spürbar und befreiend, was sicher die Beliebtheit der Werke u.a. ausmacht. Dieser freie, individuelle und unverbildete Ausdruck ist ein Hauptmerkmal einer völlig eigenständigen Kunstrichtung. Am ehesten wird diese Atelierarbeit kunstgeschichtlich unter „Outsider Art" oder auch "Art Brut“ verortet und sieht sich nicht mehr als Rand-Erscheinung, sondern soll immer mehr in die Mitte der Gesellschaft ankommen. Solche Ausstellungen wie diese, helfen dabei diese Brücke zu bauen.