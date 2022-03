Vernissage: Anja Schwörer / Anke Völk

In ihren bildnerischen Prozessen durchaus unterschiedlich verfolgen die in Berlin lebenden Künstlerinnen Anja Schwörer (*1972) und Anke Völk (*1965) beide eine Erneuerung der abstrakten Malerei. Dass die Tradition derselben sich dennoch in ihren starken performativen, haptischen Arbeiten widerspiegelt, macht es nicht weniger spannend, sondern bereichert die bewusste Auseinandersetzung, die den emotionalen, inszenatorischen Möglichkeiten abstrakter Kunst nachspürt und diese zu ganz neuen Ergebnissen führt.

Gezeigt von Sonja Klee.