Vernissage: "Art meets Fashion"

Die Jahresausstellung der Mitglieder des Kunstvereins Fellbach ist dieses Jahr weit entfernt von einer traditionellen Ausstellung im herkömmlichen Sinn. Präsentiert werden neben Bildern und Objekten hauptsächlich ausgeflippte ModeKunstKreationen, die bei der Vernissage in Form eines Catwalk, moderiert von Uwe Kasner, dem Publikum auf unterhaltsame Weise gezeigt werden. Kooperationspartner dieser kleinen Modemeile sind Bücher Lack, Galerie Renz und Weingut Heid. Während der gesamten Ausstellungszeit sind spontane Aktionen geplant, die via Presse, Website, Facebook bekannt gegeben werden. An der Finissage am 1. Dezember 2024 dürfen sich kunst- und modebegeisterte Besucher auf ein weiteres ModeKunstHappening freuen.

Musikalische Kreation: Moni Ramoni am Saxophon