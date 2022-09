Vernissage Ausstellung KISS-MISTA

KISS-MISTA, das ist keine italienische Leckerei, sondern die Abkürzung für die Mitgliederausstellung des Kunstvereins KISS – Kunst im Schloss Untergröningen e.V..

Bei „Mitglieder stellen aus“ zeigen Künstlerinnen und Künstler aus den KISS-Reihen ihre Werke – bunt, gemischt, MISTA eben.

Nach zwei Jahren Pause, in denen die MISTA „nur“ online stattfinden konnte, präsentiert sie sich nun vom 22. Oktober bis zum 11. Dezember endlich wieder live in den wunderschönen Räumen des Untergröninger Schlosses. Dabei sind verschiedenste Stilrichtungen und Genres vertreten. Die Bandbreite reicht von abstrakten über expressionistische bis hin zu konkreten oder impressionistisch angehauchten Bildern, Zeichnungen aber auch Skulpturen und Installationen. Und die ausstellenden Künstler beteiligen sich auch aktiv am Geschehen: Sie hängen mit auf, sie sind während der Öffnungszeiten in der Ausstellung präsent. Dies garantiert den Besuchern zwischen den Kunstwerken mit den Künstlern direkt ins Gespräch zu kommen.