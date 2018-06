Beck: Komische Kunst (Cartoons)

Der Zeichner spielt mit der Sprache und riskiert auch billige Pointen. Seine komischen Gestalten sind linkische Figuren, die durch den Alltag schlittern.“ So kündigte die Frankfurter Neue Presse 2016 eine Ausstellung von BeCK im Caricatura-Museum an.

Diese „komischen Gestalten“ und „linkischen Figuren“ mit all ihrem Wortwitz sind in diesem Jahr auch in Tauberbischofsheim zu bewundern. Für den Engelsaal stellt der Grafiker, Illustrator und Cartoonist BeCK einen Querschnitt seiner Zeichnungen zusammen. Erschienen sind sie im Stern, Reader’s Digest und Eulenspiegel, in der Zeit, der Brigitte und in vielen anderen Magazinen und Zeitschriften. So manch aktueller Witz wird darunter sein, aber auch vieles, das unseren banalen Alltag aufs Korn nimmt und daher immer aktuell ist.

Geboren wurde BeCK 1958 in Leipzig, wo er auch heute wieder lebt und arbeitet. Für seine Arbeit erhielt er mehrmals den Deutschen Karikaturenpreis.

Wer schon vor seiner Ausstellung im Engelsaal auf Entdeckungsreise gehen mag: Auf der Website schneeschnee.de veröffentlicht BECK nicht nur Cartoons des Tages. Hinter „Irrelevantes“ verbirgt sich auch ein Onlinetagebuch, unter anderem mit Links auf seinen „Song of the Day“.