Vernissage: Beyond Walls - Werke von Richard Koch alias "Sober"

Mit seiner ersten Soloausstellung im Haus der Bildung zeigt der Schwäbisch Haller Künstler Richard Koch, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Sober“, seine Arbeiten aus dem Bereich Graffiti und Urban Art.

Was einst aus Neugier auf die Hip-Hop-Kultur und das Graffiti entstand, ist heute sein Beruf und seine Leidenschaft.

In Workshops mit Kindern und Jugendlichen vermittelt er nicht nur die handwerklichen Grundlagen des Sprayens, sondern auch das Verständnis für die gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründe dieser Kunstform. Sein Ziel ist es, ein Bewusstsein für die kreative Gestaltung öffentlicher Räume zu fördern und den respektvollen Umgang mit urbaner Kunst zu stärken.

Kochs Werke sind im öffentlichen Raum von Schwäbisch Hall und Umgebung sichtbar – in Unterführungen, auf Fassaden und an Orten, die durch seine Gestaltung eine neue Wahrnehmung erfahren.

Seit seiner ersten großflächigen Arbeit im Jahr 2017 hat er zahlreiche Projekte realisiert – von freien, experimentellen Arbeiten bis zu konzeptuell geplanten Auftragsprojekten.

Die Ausstellung gibt Einblick in sein vielschichtiges Schaffen und zeigt, wie Kunst den Dialog zwischen Stadt, Gesellschaft und Individuum anregen kann – und damit neue Perspektiven auf Begegnung und Miteinander eröffnet.

Ausstellung vom 27.03.2026 - 23.07.2026