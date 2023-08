Vernissage: Bilder aus Afghanistan

Der Künstler und Grafiker Akbar Sharifi wurde 1987 in der Provinz Ghor, Afghanistan, geboren. Seine Ausbildung bzw. Studien führten zum Bachelor-Abschluss in Grafikdesign und Master-in Bildender Kunst an der Universität Kabul.

Seit 2022 lebt er in Öhringen.

Sein beruflicher Werdegang: Er unterrichtete Grafik und Malerei am Kabul Institute of Fine Arts and Industries, war Dozent für Aquarellmalerei am Visual Arts Center of Kabul und stellte in Galerien in Kabul aus. Künstlerisch orientiert er sich an den Strömungen Realismus, Abstraktion und Surrealismus, Aquarellmalerei ist eines seines Genres.

Zur Einführung Gespräch mit dem Künstler.