Vernissage: Christian Henkel

Der Bildhauer Christian Henkel (*1976) baut aus verschiedensten Materialien kraftvolle, mittelgroße Skulpturen mit wuchtigen, ausgewogenen, zum Teil mittels grazilen Gestellen aufgeständerten Formen und fein abgestimmter, kontrastreicher Farbgebung.

Sie antworten auf den Raum und verändern ihn. Er kombiniert sie mit objects trouvés, teils wiederverwendetem, farbigem Schreiner-Plattenmaterial, möbelartigen Versatzstücken, Gebrauchsmaterialien und in der Natur Gefundenem. Gezeigt werden in der Ausstellung unterschiedliche Serien von freistehenden Objekten, aber auch Bilder und Wandarbeiten. Christian Henkel hat an der HfBK Dresden bei Monika Brandmeier studiert und hat heute dort eine Gastprofessur.