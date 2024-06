Vernissage: Claire Hannicq

Claire Hannicq erkundet die Möglichkeiten der Bild-Skulptur.

Sie modelliert Materialien (Holz, Metall, Glas) und kombiniert diese mit Formen des Lebendigen (Höhle, Samen, Matrix), um eine zugleich verborgene und visuelle, intime und universelle Kosmogonie zu bilden.

Ihre Werke entstehen aus Erfahrungen, die sie mit anderen Lebewesen, mit Landschaften und den Menschen, die sie bewohnen, sammelt. Handwerk und Skulptur gehen eine Verbindung mit Virtuellem und Ungreifbarem ein, das Sichtbare zu verwirren und dass Bilder und ihre Bedeutungen versetzt erscheinen. Claire Hannicq (*1984) lebt und arbeitet in den Vogesen. Sie studierte an der École Supérieure d’Art de Lorraine (ESAL), Épinal, sowie der Haute École des Arts du Rhin, Straßburg. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der Stadt Épinal. Schwäbisch Hall und Épinal sind seit 1964 in einer Städtepartnerschaft verbunden, die 2024 ihr 60 jähriges Jubiläum feiert. Gezeigt von Sonja Klee und CFranz Zimmermann in Kooperation mit Sophie Bey