Vernissage: DAG - Brush Coaching

Helldunkel-Kontraste, Farbflächen, Geometrien aus Linien, Punkten, Dreiecken – die Konzentration auf immer wiederkehrende Elemente hat DAG (*1964, lebt in Berlin) zu seinem Markenzeichen gemacht. Sie führen auf die rastlose Malerei zurück, die DAG in der explodierenden Berliner Clubkultur schuf, und sein Bewusstsein für Konstellationen, Rhythmus, Dynamik trainierte. In abstrakte Surrogate übersetzt schöpft DAG sie aus dem Quellgrund seiner weißen Leinwände. Die Wechselwirkungen von Kalkül und Emotion, Verallgemeinerung und Individualisierung werden zur pulsierenden Metapher der wiedersprüchlichen Natur des Menschen.