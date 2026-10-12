Vernissage - Daniela Meta Epple & Ingrid Sofie Berner

Aus der Freude an Kunst, Musik und schönen Dingen entstand die Idee, gemeinsam kreativ zu sein. Aus diesem ersten Schritt wurde eine Reise:

Viele Workshops, viele Farben, viele neue Verbindungen. Die Bilder von Daniela Epple und Ingrid Berner sind überwiegend abstrakt und Ausdruck ihrer Begeisterung für den kreativen Prozess. Die Ausstellung im Glasperlenspiel schafft einen besonderen Rahmen, in dem sich Bildende Kunst und Bühnenraum begegnen. Mit ihren Bildern wollen die beiden Künstlerinnen dem Publikum einen angenehmen Moment bieten und Raum für eigene Assoziationen lassen. Ausstellungsdauer: 22.11.2026 bis 25.01.2026.