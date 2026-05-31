Gemeinschaftsausstellung der Mitglieder des "Kulturforum Ansbach" und des "Rothenburger Kunstvereins".

Kaspar Hauser – das „Kind Europas“ – steht im Mittelpunkt einer bewegenden Geschichte zwischen Nürnberg und Ansbach.

Die Ausstellung beleuchtet sein Schicksal als Symbol für Unschuld, Heimatlosigkeit und einen Kontinent im Wandel.

Erleben Sie zur Vernissage eine faszinierende Verbindung von Geschichte, Mythologie und europäischer Identität.

Die Vernissage startet bereits am 24. Juli um 19:00 Uhr