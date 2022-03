Vernissage der Ausstellung: Anita Oettershagen - Umgestaltungen

Anita Oettershagen zeigt in dieser Ausstellung abstrakte Zeichnungen und Stoffobjekte, deren gemeinsamer Hintergrund die Hinwendung zur Natur und die Rolle des Zufalls im künstlerischen Prozess ist. Durch Vernähungen erfährt die geometrische Form einer ein- oder mehrfarbig gestalteten Stoffbahn - im allgemeinen Seide, Filz und Kupfergewebe - eine Umwandlung in ein plastisches Objekt. Die textile Fläche wird Relief und dreidimensionaler Körper, welcher subjektiv gegenständliche Assoziationen, bzw. naturhafte Anmutungen zulässt, wie z.B. Muschel, Nest, Haut usw., deren Formen jedoch vorher nicht geplant sind. Auch die Zeichnungen bewegen sich im Spannungsfeld von Natur und abstrakter Kunst. Pflanzliche Elemente als Zeichengeräte wie Farne, Kiefernnadeln, Samenstände u.a., erzeugen im Prozess des Zeichnens ein abstraktes Abbild ihrer gegenständlichen Form. Liniencharakter und Handhabung des „Stiftes/ Pinsels“ bestimmen die Entstehung und den Ausdruck der Zeichnung im Zeichenprozess mit - sie animieren, inspirieren, fordern. Das bezieht sich auch auf die malerische Erweiterung der zeichnerischen Mittel und Techniken in Fläche und Raum. Auch in der Zeichnung bleibt das Ergebnis vom Zufall beeinflusst und der Interpretation des Betrachters überlassen.

Begrüßung: Marcel Miara

Einführung: Cornelia Schwabe