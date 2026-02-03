Vernissage der Ausstellung "Demokratie stärken - Rechstextremismus bekämpfen"

Die Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ weist auf die Gefahren hin, die vom Rechtsextremismus als Bedrohung für Demokratie und Menschenrechte ausgehen.

Sie informiert über die verschiedenen Facetten des Rechtsextremismus.

Die Ausstellung wird feierlich eröffnet mit:

- Grußwort Oberbürgermeister Michael Bulander

- Kurzimpuls zum Thema "Rechtsextremismus und Rassismus im Steinlachtal" von Andreas Hässler, mobirex/Demokratiezentrum Baden-Württemberg

- Gesprächsrunde mit Schülerguides moderiert von Museumsleiterin Franziska Blum

- Musikalische Umrahmung durch JMS Steinlach Duo Flöte und Klavier mit Annette Hägele und Fabian Schick