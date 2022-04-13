Vernissage der Ausstellung "Michael Klenk - 2019 2020 2021 - Orplid und Paramente"

Programm:
Sektempfang
Begrüßung: Thomas Lützelberger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
Einführung: Claudia Scheller-Schach
Info
Sparkasse Schwäbisch Hall Hafenmarkt 1, 74523 Schwäbisch Hall
Kunst & Ausstellungen
Sparkasse Schwäbisch Hall Hafenmarkt 1, 74523 Schwäbisch Hall
Programm:
Sektempfang
Begrüßung: Thomas Lützelberger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
Einführung: Claudia Scheller-Schach
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