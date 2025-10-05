Vernissage: Die Legende vom vierten König & Macario

Vernissage zur neuen Sonderausstellung.

Die Ausstellung präsentiert zwei außergewöhnliche Schattenstücke: „Die Legende vom vierten König“ von Edzard Schaper und „Macario“ von B. Traven. „Die Legende vom vierten König“ wurde von Hans Wirth und Monika Demenga als einfühlsame Adaption des gleichnamigen Werks von Edzard Schaper erstmals 1991 beim 2. Internationalen Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd aufgeführt.

​​​​​​​Rainer Reusch, Initiator des Internationalen Schattentheater Museums, wird persönlich anwesend sein. Monika Demenga und Hans Wirth, die Gründer der Puppenbühne Demenga/Wirth, werden per Videobotschaft zu uns sprechen.