Vernissage: Die Legende vom vierten König & Macario

Kulturzentrum Prediger Johannisplatz 3, 73525 Schwäbisch Gmünd

Vernissage zur neuen Sonderausstellung.

Die Ausstellung präsentiert zwei außergewöhnliche Schattenstücke: „Die Legende vom vierten König“ von Edzard Schaper und „Macario“ von B. Traven. „Die Legende vom vierten König“ wurde von Hans Wirth und Monika Demenga als einfühlsame Adaption des gleichnamigen Werks von Edzard Schaper erstmals 1991 beim 2. Internationalen Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd aufgeführt.

​​​​​​​Rainer Reusch, Initiator des Internationalen Schattentheater Museums, wird persönlich anwesend sein. Monika Demenga und Hans Wirth, die Gründer der Puppenbühne Demenga/Wirth, werden per Videobotschaft zu uns sprechen.

Info

Kulturzentrum Prediger Johannisplatz 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
Kunst & Ausstellungen
Google Kalender - Vernissage: Die Legende vom vierten König & Macario - 2025-10-05 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Vernissage: Die Legende vom vierten König & Macario - 2025-10-05 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vernissage: Die Legende vom vierten König & Macario - 2025-10-05 17:00:00 Outlook iCalendar - Vernissage: Die Legende vom vierten König & Macario - 2025-10-05 17:00:00 ical

Tags