Vernissage - Die Vielfalt der Fotografie - 2025

Eine Ausstellung des Fototreff Höfingen, einer Gruppe des Höfinger Heimat- und Kulturvereins

Acht Fotografierende haben jeweils einige der besten Bilder ihrer Portfolien ausgewählt und zeigen mit ihren unterschiedlichen fotografischen Schwerpunkten und Techniken die Vielfalt ihrer Leidenschaft. Die Bilder entstanden in heimatlichen Gefilden und auf Reisen in ferne Länder, gestaltet mit bewusst gesetztem Licht im Studio und auf der Jagd nach perfekten Lichtverhältnissen in der rauen Natur. Makroaufnahmen zeigen Kleines im Detail, Teleaufnahmen Fernes in intimer Nähe und Drohnenaufnahmen ungewohnte Perspektiven. Stilles und Bewegtes, Nachdenkliches und Heiteres sind eingefangen - scharf oder auch verwischt. Einige Fotografien kommen direkt aus der Kamera, andere sind aufwändig bearbeitet. Bilder in plakativen Farben ziehen den Blick auf sich, andere zeigen in pastelligen Tönen feine Noten und Bilder in Schwarz/Weiß abstrahieren ganz von Farbe.

Die Ausstellung ist zu allen Veranstaltungen und dienstags während des Cafébetriebes von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen.

Die Ausstellung ist bis 30.06.2025 zu sehen.