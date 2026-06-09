Vernissage Eberhard Keller

Wir freuen uns, im Gleis 1 Werke von Eberhard Keller präsentieren zu dürfen. Der Künstler, geboren 1961 in Schwäbisch Hall, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Zeichnung, Aquarellmalerei und Skulptur.

Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für das Zeichnen und entwickelte daraus einen eigenen künstlerischen Ausdruck.

Prägende Eindrücke sammelte Eberhard Keller unter anderem beim Besuch des Museum of Modern Art in New York und der Galerien in Soho sowie später im Buchheim Museum am Starnberger See. Seine Arbeiten reichen von Aquarellen in Nasstechnik über Zeichnungen bis hin zu Skulpturen aus Holz und Speckstein.

Sein künstlerisches Motto lautet:

„Zeichnen nach einem konkreten Vorbild und Reduktion auf das Wesentliche.“

Die ausgestellten Werke laden dazu ein, genau hinzusehen und sich auf Formen, Linien und Stimmungen einzulassen. Nach Ausstellungen in Vellberg, Schwäbisch Hall und zuletzt beim Ars Conectit Festival in Wackershofen zeigt Eberhard Keller nun seine Arbeiten im Gleis 1.

Wir wünschen allen Besucher*innen viel Freude beim Entdecken der Ausstellung und einen inspirierenden Abend bei der Vernissage.