Emotions 2.0: Malerei & Texte von Wolfgang Riess.

"I did it my way!" Eine bunte Reise durch die Gedanken und Fantasien des Künstlers.

Mal entstand das Bild zuerst und das Gedicht folgte, mal führte das Geschriebene zum Bild.

Einlass & Bewirtung ab 18 Uhr.